Son dakika: Suudi Arabistan, İsrail Cumhurbaşkanı'nın El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı - Son Dakika

Suudi Arabistan, "İsrail oluşumunun başkanı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail oluşumunun başkanının, Yahudilerin Işık Bayramı kutlamalarına katılmak üzere El Halil kentindeki İbrahim Camisi'ne girmesinin kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, yapılan davranış "İbrahim Mescidi'ne karşı büyük bir saygısızlık" olarak nitelenerek söz konusu adımın, düşmanca ve dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırtmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Bu türden uygulamaların yansımaları konusunda uyarıda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, işgal güçleri hükümeti ve yetkililerinin İslami mukaddesata yönelik ihlallerinin durdurulması konusunda, uluslararası topluma sorumluluk çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, geçen pazar Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmişti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.