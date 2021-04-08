Son dakika! Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın Yemen hava sahasında başarıyla imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Koalisyon güçleri, 6 Nisan'da da Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın başarıyla imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.