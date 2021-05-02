Son dakika... Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin, sivilleri hedef almaya teşebbüs ederek uluslararası insani hakları hukukunu çiğnediği kaydedildi.

Husiler Kral Halid Hava Üssü'ne saldırdıklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini belirtti.

"Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu ifade eden Seri, bunun "karşı saldırılara ve Yemen'e yönelik devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.