Son dakika! Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü İHA gönderdiği ifade edildi.

İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, Husilerin, sivilleri hedef almaya teşebbüs ederek uluslararası insan hakları hukukunu çiğnediği kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.