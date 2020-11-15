Son dakika... Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika... Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

15.11.2020 17:15
Son dakika... Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Umman'da 12, Kuveyt'te 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Umman'da 12, Kuveyt'te 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 357 yeni vaka tespit edildiği ve 305 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 657'ye, vaka sayısının 353 bin 255'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 340 bin 304'e ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 947 kişinin enfekte olduğu, 1044 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1338'e, vakaların 120 bin 389'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 111 bin 96 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 499 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 683 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Açıklamada toplam vefat sayısının 838'e, vakaların 136 bin 840'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 127 bin 585'e ulaştığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1210 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 691 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle can kaybı 530'a, vaka sayısı 150 bin 345'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 143 bin 252 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 215 kişinin enfekte olduğu, 207 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 135 bin 785'e, iyileşenlerin de 132 bin 784'e yükseldiği aktarıldı.

Yeni vefat kaydedilmeyen ülkede daha önce can kaybı 234 olarak açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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