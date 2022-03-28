Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, "Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini" görüştü - Son Dakika
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Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, "Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini" görüştü

28.03.2022 21:55
Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, "Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini" görüştü

Son dakika haberler... Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre İsrail, Filistin, Fas ve Cezayir'i kapsayan Orta Doğu turu devam eden Blinken, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiler ile bu ilişkileri güçlendirme yollarının tartışıldığı görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, görüşmede ayrıca Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın artırılması başta olmak üzere pek çok bölgesel ve uluslararası konuda koordinasyon ve ikili çalışmanın yoğunlaştırılması konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 24 Mart'ta yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın 26-30 Mart'ta İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e seyahat edeceği duyurulmuştu.

Blinken'ın ziyaretleri kapsamında, İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konu hakkında temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, 'Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini' görüştü - Son Dakika


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