Son Dakika | Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son Dakika | Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

14.11.2020 17:45
Son Dakika | Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Kuveyt'te ise 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Kuveyt'te ise 2 kişi daha hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 yeni vaka tespit edildiği ve 379 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 641'e, vaka sayısı 352 bin 950'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 339 bin 947'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 691 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 558 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 835'e, vakaların 136 bin 341'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının 126 bin 902'ye ulaştığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1174 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu, 678 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle vaka sayısı 149 bin 135'e, hastalığı atlatanların sayısı ise 142 bin 561'e ulaştı.

BAE'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 528 can kaybı kaydedilmişti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 203 yeni vaka tespit edildiği, 221 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 234 olduğu ülkede, vaka sayısının 135 bin 570'e, hastalığı yenenlerin ise 132 bin 577'ye ulaştığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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