Son Dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı - Son Dakika
Son Dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı
29.03.2021 16:20
Son dakika: Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretinde krize neden olan Evergreen firmasına ait Ever Given kuru yük gemisi çalışmaların 7. gününde tekrar yüzdürüldü. Dünya ticaretinde günlük 9,6 milyar dolar kayba neden olan geminin yüzdürülmesiyle Süveyş Kanalı tekrar trafiğe açıldı.
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29.03.2021 16:30:21. #1.11#
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