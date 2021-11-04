Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Konya'da apartman dairesinde tabancayla rastgele ateş açan şahıs, polislere direnenince Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen şahıs, "Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var" diye konuştu.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Ayazağa Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir site içerisindeki apartmanın 5. katındaki dairede rastgele ateş açan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Faruk A., kendini eve kilitleyerek polislerin buradan gitmesini isteyerek ekiplere direndi. Evde tek başına olan şahsı ikna etmek için polis uzun süre çabaladı ancak sonuç alamadı.

Özel Harekat etkisiz hale getirdi

Faruk A. polis ekiplerine direnip kapıyı açmayınca adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan Özel Harekat ekipleri, apartmana girerek daireye çıktı. Bir süre şahsı ikna etmek için uğraşan ekiplerin çalışması sonunda Faruk A. gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınarak ters kelepçe takılan şahıs, ekip aracına alınırken, "Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var" diye konuştu. Faruk A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Havaya ateş açan şahsın silahından çıkan merminin dairedeki su borusunu delmesinin ardından apartman sakinleri tarafından olay yerine çağırılan site yöneticisi T.T., "Beni su patladı diye çağırdılar ben ona geldim. Geldim ben, bu arkadaş alkollüydü. O da bir şeyler söyledi ama ben hakkın yok bu kadar insanı rahatsız etmeye dedim. Ne oldu diye sordum elimde silah patladı dedi. Çeşmenin borusuna denk geldiğini söyledi gitti. Sonra memur beyler geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA