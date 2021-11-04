Üye Girişi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi

04.11.2021 09:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da apartman dairesinde tabancayla rastgele ateş açan şahıs, polislere direnenince Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Konya'da apartman dairesinde tabancayla rastgele ateş açan şahıs, polislere direnenince Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen şahıs, "Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var" diye konuştu.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Ayazağa Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir site içerisindeki apartmanın 5. katındaki dairede rastgele ateş açan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Faruk A., kendini eve kilitleyerek polislerin buradan gitmesini isteyerek ekiplere direndi. Evde tek başına olan şahsı ikna etmek için polis uzun süre çabaladı ancak sonuç alamadı.

Özel Harekat etkisiz hale getirdi

Faruk A. polis ekiplerine direnip kapıyı açmayınca adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan Özel Harekat ekipleri, apartmana girerek daireye çıktı. Bir süre şahsı ikna etmek için uğraşan ekiplerin çalışması sonunda Faruk A. gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınarak ters kelepçe takılan şahıs, ekip aracına alınırken, "Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var" diye konuştu. Faruk A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Havaya ateş açan şahsın silahından çıkan merminin dairedeki su borusunu delmesinin ardından apartman sakinleri tarafından olay yerine çağırılan site yöneticisi T.T., "Beni su patladı diye çağırdılar ben ona geldim. Geldim ben, bu arkadaş alkollüydü. O da bir şeyler söyledi ama ben hakkın yok bu kadar insanı rahatsız etmeye dedim. Ne oldu diye sordum elimde silah patladı dedi. Çeşmenin borusuna denk geldiğini söyledi gitti. Sonra memur beyler geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi
Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi

Özel Harekat, Polis, Konya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi 10:48 Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:34 "Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış
Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor 10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği

Son Dakika Haberleri
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
10:50
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti         
10:39
Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı         
10:33
Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı         
10:32
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor         
10:25
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:00:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement