Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde yaşanan olayda; mahallede yaşayan bir kadın, bir erkeğin kendisini taciz ettiği iddiası ile çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşlar ile adam arasında önce tartışma yaşandı, sonra kavga çıktı. Çıkan kavgada vatandaşlar taciz olayına karıştığı iddia edilen erkeği yere yatırarak tekme tokat dövdü.
Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, aldığı darbeler sonrası ayağa kalkan kişinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar - Son Dakika