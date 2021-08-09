Son dakika! Tadilat dolasıyla trafiğe kapalı Ovit Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Gedikli (32) yönetimindeki 54 TP 993 plakalı otomobil, İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde tadilat dolayısıyla dubalarla trafiğe kapatılan Ovit Tüneli'ne girdi.

Rize 'de tadilat dolayısıyla trafiğe kapalı olan Ovit Tüneli 'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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