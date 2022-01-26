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Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

26.01.2022 07:42

Son dakika! Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle yüzlerce aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, ulaşıma kapatılmıştı. Birkaç gün içinde trafiğin sağlandığı otoyolun, bu sabah hava muhalefeti nedeniyle Gaziantep yönü yeniden trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Samsun- Ankara Yolu, Kavak-Samsun arası da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden tır trafiğine kapatıldı.

Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

GEÇEN HAFTA DA KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Gaziantep'te birçok vatandaş araçlarıyla birlikte yollarda mahsur kalmıştı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrasında otoyol tamamen ulaşıma açılmıştı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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