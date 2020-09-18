TAHA AKYOL VE OĞLUNU HEDEF ALAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

TAHA AKYOL VE OĞLUNU HEDEF ALAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

TAHA AKYOL VE OĞLUNU HEDEF ALAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]
KENDİLERİNİ  polis olarak tanıtarak  gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.

SABAH SAAT 05.00'TE ARAMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, Taha Akyol'u sabaha karşı saat 05.00 sıralarında  telefonla arayan dolandırıcılar banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini parasını kurtarmak için hemen bankaya gitmesini istedi. Taha Akyol, bankaya giderek hesaplarını kontrol etmeye çalışırken bir kez daha arayan şüpheliler, parasını çekmesi gerektiği talimatını verdi. Ancak bu durumu şüpheli bulan Taha Akyol, savcığa gideceğini söyleyince şüpheliler kaçtı.

DOLANDIRILMAK ÜZERE OLDUĞUNU GERÇEK POLİSLERDEN ÖĞRENDİ.

Bu sırada Taha Akyol'un eşinin polise haber vermesi üzerine kısa süre içinde ekipler Taha Akyol'a ulaştı. Taha Akyol dolandırılmak üzere olduğunu yanına gelen gerçek polis ekiplerinden öğrendi.

OĞLUNU DA DOLANDIRMIŞLARYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'u da telefonla aradığını aynı yalanları söyleyerek bankada bulunan 43 bin dolarını çektirerek sokak ortasında bir poşet çinde teslim aldıklarını tespit etti.

KAMERALAR KAYITTAYDIErtuğrul Akyol'un elinde para dolu poşetle sokakta dolaşması ve bir şüpheli ile buluşarak poşeti teslim etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolis olayla ilgili yaptıkları soruşturmada, olaya katıldıkları öğrenilen Engin K.(33) İstanbul 'da Halil B.(25) ve Ersin D.(35) Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 12 bin 350 lira ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri Gayrettepe Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

TAHA AKYOL: BEN CEZA AVUKATIYDIM BENİ BİLE KANDIRIYORLARDIÖte yandan Emniyet Müdürlüğüne gelen Taha Akyol olayla ilgili açıklama yaptı. Sabaha karşı arandıklarını ve şüphelilere başta inandığını anlatan Taha Akyol "Benimle ilgili her şeyi biliyorlardı. O yüzden başta onlara inandım. Ancak daha sonra paramı çekmemi istediklerinde şüphelenmeye başladım. Ancak oğulumu kandırıp bütün birikimini almışlar." dedi.

Taha Akyol vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyararak "Ben gazeteciliğe başlamadan önce 10 yıl ceza avukatlığı yaptım. Ancak bana bile başta kendilerini inandırdılar. Kamu kurumlarının isimlerini vererek güven sağladılar. Benim lise diplomamın tarihini bile biliyorlardı. Bütün kimlik bilgilerim onların ellerindeydi. Vatandaşlarımızdan ricam Telefonla savcılık yada polis olarak arayan kişilere itimat etmesinler. Siz polisseniz bizi karakola çağırın diye söylesinler. O zaman dolandırıcı oldukları ortaya çıkıyor." dedi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Cep Telefonu, Taha Akyol, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAHA AKYOL VE OĞLUNU HEDEF ALAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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