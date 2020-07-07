Son dakika! Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Son dakika! Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gelibolu'daki yangın sebebiyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de gün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü.

Gelibolu'daki yangın sebebiyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de gün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü. Yangın sebebiyle köy mezarlığının büyük bölümünün küle döndüğü havadan görüntülerdi.


Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın sebebiyle dün tahliye edilen 3 köyün arasında yer alan Kumköy'de yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Köy yerleşimine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangında, Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu. Mezarlığın büyük bir bölümü yanıp kül olurken, havadan da drone ile görüntülerdi. Mezarlıktaki ağaçların ve mezarların üzerindeki çiçekler, alevlerin etkisiyle yandı. Küle dönen selvi ağaçları, korkunç bir görüntü ortaya çıkardı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 07:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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