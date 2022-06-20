Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Son Dakika
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Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı

20.06.2022 20:30

- Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir AVM'de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

- Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir AVM'de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde bulunan Lidoma adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Çıkan yangının ardından alışveriş merkezi boşaltıldı ancak 2'si kadın 9 kişi yaralandı" dedi.

Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, "Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.

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Kaynak: İHA

alışveriş, İtfaiye, Tahran, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Son Dakika
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