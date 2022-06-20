Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, "Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Son Dakika

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