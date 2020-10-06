Son dakika... Tahran'da maske kullanımı zorunlu olacak - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Cumartesi gününden itibaren Tahran'da maske kullanımının zorunlu olacağını açıkladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülke genelinde birçok eyaletin kırmızı seviyede olduğunu belirterek, "Tahran'da bin 793 kişi korona virüs teşhisi ile hastanelerde yatmakta. Bunlardan 948 kişi solunum cihazına bağlı" ifadesini kullandı.

Tahran'da hastane yataklarında doluluk oranının aştığını kaydeden Herirçi, "Şu an 311 kişi hastanelerin acil servislerinde yatış yapmak için bekliyor. Çünkü bazı hastanelerimizde doluluk oranı arttı. Elbette 24 saat içerisinde bu sorun çözülmüş oluyor" dedi.

Herirçi, korona virüs ile etkin mücadele edebilmek için Cumartesi gününden itibaren Tahran'da maske kullanımının zorunlu olacağını belirterek, "Maske takmayanlara yönelik cezai işlem de uygulanacak. Ceza miktarının ne kadar olacağını daha sonra belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Başkent Tahran ve diğer eyaletlerde uygulanan yasaklar sonrası halkın şehirlerarası seyahatlere çıkmasından endişe eden Herirçi, İranlılardan evlerinde kalmalarını ve sağlık protokollerine uymalarını istedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)