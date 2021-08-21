Son dakika: Takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Fethiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Şehit Halil Boz Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 AHP 628 plakalı aracın sürücüsü aracın takla atması sonucu bulunduğu alanda sıkıştı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı bölümden kurtararak 112 acil servis ambulansı ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

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