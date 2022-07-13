112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika

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