Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı - Son Dakika
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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

06.05.2022 20:21

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunun 20'nci kilometresindeki Kaletepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 55 EY 997 plakalı Totoya marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak ters döndü. Kazada sürücü A.Y. (27) ile Z.A.Y. (3 aylık) ve Y.S.Y. (1) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay - İHA)

Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı - Son Dakika
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