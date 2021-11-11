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Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

11.11.2021 12:10

Son dakika haberler... Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Aracı bariyere çarpıp takla atan sürücü, kazadan burnu kanamadan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıkan sürücü, yola fırlayıp kendisine kaza yaptırdığını iddia ettiği aracın önünü kesti.

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir eden Seyfettin Ayne'nin kullandığı 34 VK 1532 plakalı otomobil, Ulualan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Seyfettin Ayne, bir şeyi olmadığını belirterek, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tedavi talebini geri çevirdi. Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritteki otomobilin hızla giderken bir anda yolun soluna geçip bariyere çarptığı, yolun sağına geri gelip solunda gitmekte olan aracın önünden yeniden sola geçip ikinci kez bariyere çarptıktan sonra yolun sağına takla atarak geldiği, araç sürücüsünün hurdaya dönen araçtan çıkıp kendisinin kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın önüne koşup durdurduğu görüldü.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yola saçılan yağın diğer araçlar için tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla trafik polisleri tarafından yola toprak serildi. Polisler ellerindeki kürekle Karayolları ekiplerini beklemeden yola toprak atıp yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Manavgat, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti - Son Dakika
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