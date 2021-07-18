Son dakika... Takla atan otomobilin çarptığı yaya öldü (2) - Son Dakika

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Ali İhsan Yardım'a (43) kaldırımda yürüdüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak çarptı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yardım'ın öldüğü belirlendi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sürücü Cengiz K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Cengiz K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,