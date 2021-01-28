Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

28.01.2021 10:26

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkıp, birkaç takla atan otomobilin sürücüsü Serkan Baysal (37) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkıp, birkaç takla atan otomobilin sürücüsü Serkan Baysal (37) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Burdur yönüne giden Serkan Baysal yönetimindeki 34 BNB 942 plakalı otomobil, köprülü kavşak üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Birkaç kez takla atan otomobil, refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurda yığınına dönen araçta sıkışan Serkan Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Baysal'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.Antalya- Burdur karayolu olarak bilinen Akdeniz Bulvarı'nın Burdur istikametinde yaşanan kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kurtarıcıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika... Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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