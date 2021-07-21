Üye Girişi
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

21.07.2021 16:02

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu takla atarken, bariyerin arabaya saplanması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu takla atarken, bariyerin arabaya saplanması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Özkan Kara idaresindeki 34 RH 6665 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araç takla atarken, bariyerlerin saplandığı ve tekeri kopan otomobilde sürücü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara ağır yaralandı. Araçta bulunan Murtaza K. (67), Kübra K. ve Ayşegül O. olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak araç içerisine saplanan bariyeri kesti. UMKE ekipleri araç sürücüsü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

Otomobil, Aksaray, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun ilk bombasını patlattı! Exxen'deki Şampiyonlar Ligi maçlarını Ertem Şener anlatacak 17:06 Acun ilk bombasını patlattı! Exxen'deki Şampiyonlar Ligi maçlarını Ertem Şener anlatacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Suriyeli sığınmacı tepkisi: Katillerin kucağına atmayız 17:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Suriyeli sığınmacı tepkisi: Katillerin kucağına atmayız Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız 16:53 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı 16:34 Türkiye'nin sıcaklık rekoru Cizre'de kırıldı! Termometreler 49 dereceyi gösterdi, sokaklar bomboş kaldı Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü 15:41 Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar 15:30 Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, 15:17 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:59 Turistleri taşıyan safari aracı kontrolden çıktı! Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
15:35 Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu         
17:06
Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor         
17:03
Turistleri taşıyan safari aracı kontrolden çıktı! Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Turistleri taşıyan safari aracı kontrolden çıktı! Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı         
16:59
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi         
16:30
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı         
13:12
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı         
11:48
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 17:14:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement