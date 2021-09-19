Son dakika: TAKLALAR ATAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aracın sürücüsü S.F. (29) yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Antalya Karayolu Dombayova mevkiinde meydana geldi. Sandıklı'dan Dinar yönüne giden S.F.'nin kullandığı 58 KC 448 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.F., ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.