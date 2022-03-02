Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

02.03.2022 14:43

Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'ta ara sokaktan çıkan polis aracına taksi çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta ara sokaktan çıkan polis aracına taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan taksi, 4 araca zarar verdi. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Yıldız Posta Caddesi üzerinde dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan polis aracını fark edemeyen taksi önündeki araca çarparak havalandı. Taksi, park halindeki 4 araca vurarak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksinin ara sokaktan çıkan polis aracına çarpması ve park halindeki araçlara vurması görülüyor. Devrilmekten son anda kurtulan taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuluyor. Kaza nedeniyle 4 araçta hasar meydana geldi.

Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

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Polis, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TAKSİ ARA SOKAKTAN ÇIKAN POLİS ARACINA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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