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Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek - Son Dakika

Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek

11.06.2021 11:21

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı için aşı randevusunun yarından itibaren açıldığını duyurdu.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama programı, son hızıyla devam ediyor. Her geçen gün yeni grupların uygulamaya dahil edilmesiyle, sonbaharda koronavirüs salgınının etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalar sürdürülürken, Twitter hesabından müjdeli haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler."

Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek

32 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

Ülkemizde Ocak ayında başlatılan aşılama uygulamasında bugüne kadar toplam 32.401.347 kişi aşı oldu. Birinci doz aşı olan kişi sayısı 18.877.309 iken; ikinci doz aşı uygulanan kişilerin sayısı ise 13.524.038 olarak paylaşıldı.

DÜN DE AŞILAMAYA YENİ GRUPLAR DAHİL EDİLMİŞTİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Buna göre bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları; berber ve kuaförler ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar da aşı programına dahil edildi.

Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Taksi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek - Son Dakika


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