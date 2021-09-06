Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu. Taksim istasyonu kapatıldı.
Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı- Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde devam ediyor - Son Dakika