Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada
31.10.2020 09:16
Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada
İSTANBUL - Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören meydanda görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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