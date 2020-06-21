Son dakika! Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü ve yolcusu yaralandı - Son Dakika

Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü ve yolcusu yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde taksiye çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Olay bu akşam 22.00 sıralarında Yunusemre İlçesi Mimar Sinan Bulvarı Saruhan Otel kavşağında meydana geldi. Abdulsamet A. yönetimindeki 06 VRY 95 plakalı otomobil, kavşaktan Nusret Köklü Caddesi'ne dönen Sadettin U. yönetimindeki 45 T 0093 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarını da devirdikten sonra ters döndü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdulsamet A. ile yanında yolcu konumunda bulunan Mahmut Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.