Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha - Son Dakika

Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha

15.11.2020 08:58
Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha, System.String[]

Son dakika haberler... Talasgücü Belediyespor geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Yaşar'ı transfer etti.

Talasgücü Belediyespor geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Yaşar'ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmeye devam ediyor. 1986 doğumlu olan tecrübeli orta saha oyuncusu Recep Yaşar daha önce Turanspor, MKE Ankaragücü, Ünyespor, Körfez İskenderunspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Pendikspor, Tokatspor, Kahramanmaraşspor, Kartalspor. Altındağspor, Fatsa Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor formaları giydi. Birçok takımın formasını giyen Recep Yaşar yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması ile şampiyonluk yaşamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon 3.lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen Recep Yaşar ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha

Malatya Yeşilyurt, Recep Yaşar, Spor Toto, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Cinnet geçiren şahıs, beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi         
03:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun         
23:02
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 09:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei