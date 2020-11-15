Son dakika! Talasgücü Belediyespor'a tecrübeli orta saha

Talasgücü Belediyespor geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Yaşar'ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmeye devam ediyor. 1986 doğumlu olan tecrübeli orta saha oyuncusu Recep Yaşar daha önce Turanspor, MKE Ankaragücü, Ünyespor, Körfez İskenderunspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Pendikspor, Tokatspor, Kahramanmaraşspor, Kartalspor. Altındağspor, Fatsa Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor formaları giydi. Birçok takımın formasını giyen Recep Yaşar yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması ile şampiyonluk yaşamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon 3.lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen Recep Yaşar ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ