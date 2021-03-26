Son dakika... Talasgücü iki hazırlık maçı daha yapacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek takımlardan biri olan Talasgücü Belediyespor'da Belek'te yapılan kamp çalışmaları devam ediyor.

Teknik Direktör Halil Aslan yönetiminde hazırlık maçı ağırlıklı program yapan Talasgücü Belediyespor, Belek'te ki kalan programını da kesinleştirdi. Ünye 1975spor'u Necati Önel'ın golü ile 1-0, Kepez Belediyespor'u Recep Yaşar, Furkan Camcı ve penaltıdan Ramazan Taş'ın golleriyle 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor bugün ise Alibeyköy ile karşı karşıya gelecek. Kamp çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini belirten Teknik Patron Halil Aslan, "Hazırlık maçı olduğu gün antrenman koymuyoruz. Hazırlık maçı olduğu günlerin dışında çift antrenman ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugün Aydın Efeler ile, 28 Mart'ta Alibeyköy, 30 Mart'ta ise Ordu ile hazırlık maçı yapacağız. Kamp çalışmalarımız 31 Mart'ta sabah yapacağımız antrenman ile sona erecek ve Kayseri'ye döneceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ