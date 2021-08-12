Üye Girişi
Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi - Son Dakika

Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi

12.08.2021 21:47
Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi, System.String[]

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek, kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını 11'e yükseltti.

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek, kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını 11'e yükseltti.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını son 7 günde 11'e yükseltti. Haftalardır Taliban tarafından kuşatma altında olan Herat, önemli ticaret yolları üzerinde ve İran'a açılan bir kapı olarak görülüyor. Taliban ayrıca, bugün başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Taliban güçleri şu ana kadar, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

Binden fazla sivil çatışmalarda hayatını kaybetti

Afganistan'ın en büyük ikinci şehir olan Kandahar'da ise şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Taliban ilerleyişi nedeni ile binlerce sivil evlerini terk ederek, çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil'e göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Afganistan'da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

Taliban'ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ediyor iddiası

ABD'nin Afganistan Büyükelçili, Taliban'ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ettiğine dair haberler olduğunu ifade ederek, bunun "son derece rahatsız edici olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini" belirtti.

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) ise, son günlerde Kabil'e yaklaşık 72 bin çocuğun geldiğini ve bu çocukların çoğunlukla sokaklarda uyuduğu ifade etti.

Taliban'ın 90 günde başkent Kabil'i ele geçireceği iddiası

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

Biden 14 Nisan'da geri çekilmeyi duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı. - KABİL

Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi

Afganistan, Taliban, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor 22:07 ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Binance Türkiye, 20:32 Binance Türkiye, "234 bin TL buharlaştırıldı" iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor 20:28 Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi 19:57 Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Galatasaray, St. Johnstone'un fişini çekti! Canlı anlatım 19:39 Galatasaray, St. Johnstone'un fişini çekti! Canlı anlatım
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti         
22:12
Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu         
21:44
Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi         
20:54
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:31
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi         
20:00
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı         
19:56
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı         
18:01
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 22:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban, Afganistan'ın en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement