Afganistan'da hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından kısa sürede vilayetlerin kontrolünü ele geçiren ve daha sonra Kabil'e giren Taliban güçleri, ülkenin yönetimini kontrol altına almıştı. Bir süreden bu yana hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Taliban, "Geçici hükümet" olarak adlandırılan hükümette görev alanları açıkladı.
Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu.
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülgani Birader
Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan
İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub
Son Dakika › Dünya › Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler - Son Dakika Dünya