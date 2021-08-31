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Son dakika: Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon düzenledi! Çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon düzenledi! Çatışmalar devam ediyor

31.08.2021 07:22

Son dakika haberlerine göre, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, giremediği tek bölge olan Pencşir'e operasyon başlattı. Ahmet Mesud komutasındaki direniş güçleri ile Taliban arasında ara sıra çatışmalar yaşanıyor.

Taliban, Afganistan'da hakimiyetini ilan etmesi sonrası yığınak yaptığı "direnenlerin kalesi" olarak nitelendirilen Pencşir'e saldırı başlattı.

DİRENİŞİ EFSANE KOMUTANIN OĞLU YÖNETİYOR

Pencşir eyaletinde direnen gruba, Afgan-Sovyet savaşının ünlü komutanlarından ve daha sonra Taliban ile El Kaide'ye karşı mücadelede adını duyuran Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderlik ediyor. Mesud ve yanındaki güçler, geçtiğimiz günlerde Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri almıştı.

Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon başlattı! Çatışmalar yaşanıyor
Ahmed Mesud

PENCŞİR'DE ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Afganistan ordusunun eski üyelerinin yanı sıra yerel milislerin de yer aldığı Ahmed Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi ile Taliban güçleri arasında Pençşir Vadisinde savaş başladı. Taliban'ın bölgeyi 3 koldan kuşattığı Pencşir'de zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: PENCŞİR'İ KISA SÜREDE ELE GEÇİREBİLİRİZ

Taliban Sözcüsü ve Kültür Komisyonu Başkanı Zabihullah Mücahid son yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Pençşir vilayetini Taliban'a teslim etmemek için direnen Tacik lider Ahmet Mesud'la müzakerelerin devam ettiğini anlattı.

Pencşir'de çatışma istemediklerini kaydeden Mücahid, "Biz savaşmak istemiyoruz. Müzakereden yanayız. Eğer müzakere sonuç vermezse zaten Pençşir'in çevresi Taliban güçleri tarafından kuşatılmış durumda. İstersek çok kısa sürede ele geçirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon başlattı! Çatışmalar yaşanıyor
Zabihullah Mücahid

PENCŞİR, TALİBAN KARŞITLARININ KALESİ OLARAK BİLİNİYOR

Taliban, 15 Ağustos'ta büyük bir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Pencşir Taliban karşıtlarının "önemli kalesi olarak biliniyor.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Son dakika: Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon düzenledi! Çatışmalar devam ediyor

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Son Dakika Dünya Son dakika: Taliban, direnişçilerin son kalesi Pencşir'e operasyon düzenledi! Çatışmalar devam ediyor - Son Dakika Dünya


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