Son dakika haber! Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı - Son Dakika

Öte yandan, 8-15 Ekim'de Kunduz ve Kandahar'da bir hafta arayla Şiilere ait camilerde cuma namazı sırasında düzenlenen patlamalarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Patlamaları da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, bombanın araca yerleştirildiği ve saldırıda 2 Taliban mensubunun yaralandığı belirtildi.

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