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Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken - Son Dakika

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

29.08.2021 11:16
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken, System.String[]

Son Dakika! Afganistan'da kritik öneme sahip Kabil Havalimanı'nın durumunun belirsizliği devam ediyor. Daha önce havalimanı için Türkiye'den teknik destek isteyen Taliban yönetimi son açıklamasında, "Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye veya Katar'ın yardımına ihtiyaç duyup duymayacağımızı söylemek için çok erken" ifadelerini kullanıldı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da tahliyeler için son saatlere girilirken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliyeler sürüyor. Önceki açıklamalarında Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den yardım talep eden Taliban, son açıklamasıyla kafa karıştırdı.

"TÜRKİYE VE KATAR'DAN YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisi, ABD'nin 31 Ağustos'ta çekilmesi sonrası havalimanının kontrolünü hızla ele almaya hazır olduklarını söyledi. Yetkili, "Her iki taraf da hızlı bir devir hedeflerken, Kabil Havalimanı'nda tam kontrolü almak için Amerikalılardan son onayı bekliyoruz" dedi; alanı yönetmek için mühendis ve teknisyenleri olduğunu belirtti. Yetkili, "Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye veya Katar'ın yardımına ihtiyaç duyup duymayacağımızı söylemek için çok erken" diye konuştu.

SON SİVİLLERİN BUGÜN TAHLİYE EDİLMESİ PLANLANIYOR

Reuters'a konuşan bir Batılı yetkili ise Kabil'deki sivillerin tahliyesinin bugün son bulmasının beklendiğini söyledi. Havalimanında yaklaşık 1000 kadar sivilin tahliye için beklediğini aktaran yetkili, "Her bir yabancı sivilin ve risk altındaki kişilerin bugün tahliye edileceğinden emin olmak istiyoruz. Bu süreç bittikten sonra askerler de çekilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

Taliban, Türkiye, Katar, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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