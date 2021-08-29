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Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü - Son Dakika

Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü

29.08.2021 15:00

Son Dakika: Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde olduğu öne sürüldü. Hibetullah'ın Taliban'ın önde gelen isimleriyle kurulacak hükümete ilişkin görüşme yaptığı açıklandı.

Afganistan'da yayın yapan Ariana News'in haberinde, Hibetullah'ın 4 gün önce Kandahar'a geldiği ileri sürüldü. Hibetullah'ın Kandahar'da Taliban'ın önde gelen isimleriyle Afganistan'ın geleceği ve ülkede kurulacak hükümet hakkında görüştüğü belirtildi.

YAKINDA KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKACAK

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, daha önce yaptığı basın açıklamasında, grubun lideri Hibetullah'ın yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacağını söylemişti. Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasının ardından grubun Katar'da bulunan bazı liderleri Kandahar'a gitmişti.

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Molla Hibetullah Ahundzade

MOLLA HİBETULLAH AHUNZADE KİMDİR?

Önceki Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine Molla Hibetullah Ahundzade seçildi.

1980'lerde Sovyet işgaline karşı savaşan gruplara katılan 60 yaşındaki Ahundzade, Molla Mansur'un yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ahundzade'nin Mayıs 2016'da ortadan kaybolmasına kadar 15 yıl boyunca Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir köyde din dersleri ve vaazlar verdiği ifade ediliyor.

Molla Hibetullah Ahundzade'nin yaygın olarak bilinen ve Taliban tarafından yayımlanan tek bir fotoğrafı bulunuyor. Taliban lideri, daha önce grubun yargı sisteminin baş yargıcı olarak çalışıyordu.

Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü

Afganistan, Kandahar, Hükümet, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü - Son Dakika


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