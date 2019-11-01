Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Talisca bombayı patlattı! Beşiktaş...
Son Dakika Spor Son Dakika: Talisca bombayı patlattı! Beşiktaş...

Son Dakika: Talisca bombayı patlattı! Beşiktaş...

6 saat önce

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, performansıyla akıllarda çok iyi izler bırakan Talisca'nın tekrar İstanbul'a dönmesi için umut ışığı doğdu.

Son Dakika: Talisca bombayı patlattı! Beşiktaş..., System.String[]

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, performansıyla akıllarda çok iyi izler bırakan Talisca'nın tekrar İstanbul'a dönmesi için umut ışığı doğdu.


Fanatik'te yer alan habere göre; Çin kulübü Evergrande'de 24 maçta 13 gollük bir istatistik sergilemesine rağmen teknik heyetle arası açılan ve rahat tavırlarıyla taraftarın hedefi olan Brezilyalı'nın Siyah-Beyazlı yönetime, "Beni alın" diyerek haber yolladığı ortaya çıktı.


Göreve yeni gelen Beşiktaş'ın kurmayları da bu mesaja kayıtsız kalmadı. Taraftara bir armağan vermek isteyen ve kadroyu güçlendirmeye çalışan yönetim, en kısa zamanda Evergrande'nin kapısını çalacak.


'2020'ye kadar sözleşmesi var'


Çin'e 25 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve2022'ye kadar mukavelesi bulunan Talisca'yı bonservis ödeyerek almanın imkansızlığını bilen Beşiktaş Yönetimi, kiralama formülünü devreye sokacak.


Yıllık 8 milyon Euro'luk ücretin yarısını karşılamayı teklif edecek Kartal'ın pazarlıktaki gücü ise Sambacı'nın Çin defterini kapatmak istemesi ve Beşiktaş aşkı olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:07 
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