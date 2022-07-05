Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tandırlık yangını korkuttu - Son Dakika

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