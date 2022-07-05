Son dakika haber | Tandırlık yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber | Tandırlık yangını korkuttu

05.07.2022 07:32

Gelen son dakika haberine göre Tandırlık yangını korkuttu Kırıkkale'de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tandırlık yangını korkuttu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tandırlık yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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