Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

22.06.2023 17:17

Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik partiden istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştirenlerin başında Tanju Özcan geliyor.

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sık sık yaptığı çıkışlarla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Özcan, İmamoğlu'na da genel başkanlığa aday olması için çağrı yapmıştı. Özcan seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Sn Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 16'LI MASA ÇIKIŞINI ELEŞTİRDİ

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım" sözlerini eleştiren Özcan, "Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6'lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16'ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" demişti.

KALEMİ KIRILDI

Sivri çıkışları sonrası Özcan'ın CHP'de kalemi kırıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Özcan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika


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