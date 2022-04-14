Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti

14.04.2022 10:52
Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı.

Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada ağır yaralanan İbrahim Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankını, İbrahim Bozkurt isimli vatandaşın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Bozkurt, tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Bozkurt, Batman Asri Mezarlığına defnedildi. - BATMAN

Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti

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İbrahim Bozkurt, Hasankeyf, Bozkurt, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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