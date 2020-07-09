Son Dakika: Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika: Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere iki gün önce gece saatlerinde baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Narlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika
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