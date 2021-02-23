Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

23.02.2021 03:03
Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

TANZANYA'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi.

TANZANYA'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 3 kişi, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan Halil A., Eyyüp K. ve Oğuzhan A. isimli 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. 3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Tanzanya, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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