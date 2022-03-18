Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü

18.03.2022 21:47
Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da otobüs ve tırın çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da otobüs ve tırın çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Morogoro Komiseri Fortunatus Muslim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Morogoro-Iringa kara yolunda bir tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Kaza yerinde 13, hastanede ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Muslim, ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.

Kazaya, tırın yoldaki motosikletlere çarpmamak için yön değiştirmesinin neden olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavileri Morogoro Bölge Hastanesi'nde sürüyor.

YORUMLAR
500
Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden 'bölgesel barış ve istikrar' vurgusu Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden 'bölgesel barış ve istikrar' vurgusu Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları, Afrika ülkelerinin sorunlarını ele almak üzere İslamabad'da toplanıyor Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları, Afrika ülkelerinin sorunlarını ele almak üzere İslamabad'da toplanıyor

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:53:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Tanzanya'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 16 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement