Öğlen içtimasıyla başlayan tanıtım programında karakol komutanı astsubay kıdemli üstçavuş Hüseyin Kulis, stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kullandığı ekipmanlarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı - Son Dakika

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