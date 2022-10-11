Son Dakika | Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

11.10.2022 17:06
Son Dakika | Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, Atatürk Ortaokulu'ndan jandarma araçlarıyla alınan 20 öğrenciyi nizamiye kapısında karşıladı.

Öğlen içtimasıyla başlayan tanıtım programında karakol komutanı astsubay kıdemli üstçavuş Hüseyin Kulis, stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kullandığı ekipmanlarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Karakolda, 18 mahallede yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilere çikolata ve jandarma beresi hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Kaynak: AA

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