Son Dakika | Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, Atatürk Ortaokulu'ndan jandarma araçlarıyla alınan 20 öğrenciyi nizamiye kapısında karşıladı.
Öğlen içtimasıyla başlayan tanıtım programında karakol komutanı astsubay kıdemli üstçavuş Hüseyin Kulis, stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kullandığı ekipmanlarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.
Karakolda, 18 mahallede yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilere çikolata ve jandarma beresi hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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