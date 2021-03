Son dönemlerde tarih dizilerindeki popülerlik, çocukların geleneksel Türk okçuluğuna yönelmesine neden oldu. Adana'da yaşları 7 ila 13 arasında değişen onlarca kız çocuğu dizilerden etkilenip okçuluk kurslarına kaydoldu.

Son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan tarih dizileri insanların tarihe olan merakını arttırdı. Dizilerin artmasıyla birlikte dönemin en modern silahları olan Türk oklarına da ilgi arttı. Adana'da yaşları 7 ila 13 arasında değişen onlarca kız çocuğu dizi ve çizgi filmlerden etkilenip ata sporu olan okçuluğa merak sardı.

"Ata binmek istiyorum, yay kuşanmak istiyorum diyenler oluyor"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve Adana Temsilcisi Erhan Uzman, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her gün yaklaşık 10 çocuğun kendisini aradığını belirtti. Çocukların okçuluk terimlerine de detaylı şekilde hakim olduğunu kaydeden Uzman, "Şu anda özellikle 10 yaş altı kategoride beni günlük 10 çocuğumuz arıyor. 'Hocam ben okçuluk öğrenmek istiyorum, ata binmek istiyorum, yay kuşanmak istiyorum' diyenler oluyor. Bazı terimleri söylüyorlar ama inanın ben antrenör olduğum halde yadırgıyorum. O kadar detay bilgiler elde edebilen küçük çocuklarımız var. Buda kesinlikle dizilerin etkisi" diye konuştu.

"İnsanlarımızı kulüplere bekliyoruz"

Tarih ve milli şuurun canlandırılması için okçuluk sporuna olan ilginin artması gerektiğini kaydeden Uzman, "Bu doğrultuda benim herkese tavsiyem bu sporun özellikle çocuklarımıza öğretilmesi. Tarih ve milli şuurun canlandırılması gerekiyor. Kulüpler olarak Bizler elimizi taşın altına koyuyoruz ama tevazu gösterip halkın aramıza katılması gerek. İnsanlarımızı kulüplere bekliyoruz" dedi.

"Çok eğlenceli bir spor"

10 yaşındaki Eda Topçu ise dizi sayesinde okçulukla tanıştığını ve şuanda lisanslı sporcu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Çok eğlenceli bir spor. Dizide ok atmayı görmüştüm ama burada ok atmayı öğrendim. Ok atıyorum, eğleniyoruz. Çok güzel bir spor" ifadelerini kullandı.

"Derslerimde çok başarılı oluyorum"

12 yaşındaki Ayşe Hale Özdemir de dizilerde okçuluğu gördüğünü ve okçuluk sayesinde derslerinde daha başarılı olduğunu kaydederek, "Burada atışlar yapıyorum, stres atıyorum ve derslerime odaklanıyorum. Derslerimde çok başarılı oluyorum. Çok şaşıran oluyor, ben de katılmak istiyorum diyenler oluyor" şeklinde konuştu. - ADANA