Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon - Son Dakika

Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon

26.03.2021 12:23
Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon, System.String[]

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Tosya ilçesi Sapaca köyünde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. F.İ. adlı şahsın evinde yapılan aramada tarihi olduğu belirlenen 1 adet heykel, 9 adet sikke, 1 adet kolye, 81 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 10 adet tabanca fişeği ve tarihi eser kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.İ. isimli şahıs, işlemleri sonrasında adlı makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon - Son Dakika


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