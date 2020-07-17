Son dakika... Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 heykelcik ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 heykelcik ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu T.K'yi takibe aldı.

Ekip, ülkesinden tarihi eser getirip satmaya çalıştığı iddia edilen T.K'nin merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde, yatak odasındaki dolapta poşet ve çanta içerisinde 5 heykelcik bulundu.

Şüpheli T.K. gözaltına alındı, eserler de incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.