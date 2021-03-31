Son dakika! Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı
31.03.2021 15:28
Son dakika haberler: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi bulundukları araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, 2 adet kase ve 1 adet kadeh ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
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