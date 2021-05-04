BURSA TARİHİ HANLAR BÖLGESİ'NDE BULUNAN METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika

BURSA'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'nde meydana geldi. 2 katlı metruk binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.